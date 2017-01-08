Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.22'de Balıkesir Ibıller ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Yerin 8.1 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.22'de Balıkesir Ibıller ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Yerin 8.1 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
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