Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.22'de Balıkesir Ibıller ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Yerin 8.1 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.