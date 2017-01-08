Kar yağışı kentin bazı noktalarında yer yer etkili oluyor. Kar yağışının ardından bazı vatandaşların karla kaplı araçlarını temizlediği görüldü. Kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
İstanbul’da kar etkisini yitirdi
08.01.2017 - 15:08 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı dün gece etkisini yitirdi.
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