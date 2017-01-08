Kar Yalova'da etkisini sürdürüyor. Yalova Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların 1 gün süreyle tatil ettiğini duyurdu. Eğitim 10 Ocak 2017 Salı günü devam edecek. 