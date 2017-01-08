Kar Yalova'da etkisini sürdürüyor. Yalova Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların 1 gün süreyle tatil ettiğini duyurdu. Eğitim 10 Ocak 2017 Salı günü devam edecek.
Yalova'da da okullar tatil edildi
08.01.2017 - 16:21 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova'da etkili kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Etiketler : yalova,kar,haberler,
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