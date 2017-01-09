Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Aladağ ilçesinde bazı mahallelere ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışının zaman zaman devam ettiği ilçede, bazı bölgelerde de şiddetli yağmur etkisini gösteriyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Aladağ-Adana karayolunun 98. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Ulaşıma kapanan yol, Aladağ Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesi sonucu tekrar açıldı.

Öte yandan, Adana'nın yüksek kesimlerinde bulunan Tufanbeyli ilçesinde de kar etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.