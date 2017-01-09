Yoğun kar yağışının etkili olduğu Aladağ ilçesinde bazı mahallelere ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışının zaman zaman devam ettiği ilçede, bazı bölgelerde de şiddetli yağmur etkisini gösteriyor.
Şiddetli yağış nedeniyle Aladağ-Adana karayolunun 98. kilometresinde heyelan meydana geldi.
Ulaşıma kapanan yol, Aladağ Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesi sonucu tekrar açıldı.
Öte yandan, Adana'nın yüksek kesimlerinde bulunan Tufanbeyli ilçesinde de kar etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.
Adana'da heyelan meydana geldi
09.01.2017 - 10:23 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Aladağ ilçesinde karayolunda aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Aladağ ilçesinde bazı mahallelere ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışının zaman zaman devam ettiği ilçede, bazı bölgelerde de şiddetli yağmur etkisini gösteriyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Adana,
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