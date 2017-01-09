Çanakkale boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş’den yapılan duyuruda, “Devam etmekte olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ dan saat 10.00 ve Geyikli’den saat 11.00’de yapılması planlanan seferler iptal edilmiştir” denildi. Diğer hatlarda ulaşım normal şekilde sürüyor.
Bozcaada seferine fırtına engeli
09.01.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Ege’de devam eden hava muhalefeti nedeniyle Geyikli-Bozcaada arasında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Etiketler : Geyikli-Bozcaada seferleri,
436350 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436350.aspx
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