Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş’den yapılan duyuruda, “Devam etmekte olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ dan saat 10.00 ve Geyikli’den saat 11.00’de yapılması planlanan seferler iptal edilmiştir” denildi. Diğer hatlarda ulaşım normal şekilde sürüyor.