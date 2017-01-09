Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan İstanbul yönüne giden bir yolcu otobüsü Amasya merkez Boğazköy mevkisinde Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada bulunan çeşitli markalardaki toplam 3 bin 890 paket kaçak sigaraya el konuldu. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.