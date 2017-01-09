İstanbul'da etkili olan soğuk ve kar yağışı, Büyükçekmece Gölü'nün donmasına neden oldu. Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde yüzey dondu. Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.
Büyükçekmece Gölü dondu
09.01.2017 - 12:46 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da etkili olan soğuk ve kar yağışı, Büyükçekmece Gölü'nün donmasına neden oldu.
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436417 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436417.aspx
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