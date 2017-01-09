THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24.00’a kadar olan iç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.