Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24.00’a kadar olan iç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.