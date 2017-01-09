THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24.00’a kadar olan iç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
İç hat seferleri 24.00’e kadar iptal
09.01.2017 - 16:37 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları tüm iç hat seferlerinin gece 24.00’a kadar iptal edildiğini açıkladı.
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436486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436486.aspx
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