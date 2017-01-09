Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde başlayacak kar yağışının 3 ila 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 ila 15 santimetre kalınlığa ulaşacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yağmura dönmesi bekleniyor. Açıklamada vatandaşlardan meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.