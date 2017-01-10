Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Yurt genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle İstanbul’da cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, haftanın ilk gününde de tipi şeklinde devam etti. Son 7 yılın en yoğun yağışını alan Megakentte kar kalınlığı Çatalca-Subaşı’nda 130, Zekeriyaköy’de 87, Çamlıca ve Yakacık’ta 77, Başakşehir ve Beylikdüzü’nde 75, Maslak, Bakırköy, Ataşehir ve Maltepe 69, Kartal’da ise 45 santimetre olarak ölçüldü. Kar sebebiyle kentte okullar tatil edilirken, işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kendi özel araçlarıyla işyerlerine gitmek isteyenler ise, buzlu yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kış lastiği veya zincir takmadığı için yolda kalan 250 tır ve ağır vasıta da itfaiye ekiplerince çekildi. Bu olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), tırların trafiğe çıkmasını yasakladı. Hava şartları deniz ve hava trafiğini de etkiledi. Şehir Hatları tüm seferlerini, İDO bazı iç ve dış hat seferlerini, THY ise iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 277 seferini iptal etmek zorunda kaldı. İstanbul Boğazında da, kısıtlı görüş sebebiyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından kentte, dün kamu kurum ve kuruluşlarında mesai bitimi 15.30’a çekildi. Kar yağışının yoğun olduğu diğer illerde de manzara hemen hemen aynıydı. Balıkesir-Bandırma, Bursa-Bandırma Kara Yolu yoğun kar yağışı ve kaza yapan araçlar sebebiyle trafiğe kapandı. Yüzlerce araç, iki ayrı noktada kapanan yolun açılmasını saatlerce bekledi. Bursa ve Balıkesir’i Çanakkale’ye bağlayan karayolunda da gün boyu ulaşım sağlanamadı. Öte yandan Ordu’da 531, Tokat’ta 351, Erzincan’da 144, Malatya’da 135, Zonguldak’ta 76, Bolu’da 32, Giresun’da 6, Tunceli’de ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar değil kış lastiği

İstanbul’da yoğun kar yağışının cuma gününden beri etkili olması, kış lastiği kullanmanın önemini, can ve araç güvenliği yönünden bir kez daha ortaya koydu. Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert Tosun, sert kış koşullarında sürücülerin mutlaka kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı. Mecbur kalmadıkça sürücülerin yola çıkmamasını söyleyen Tosun, “Kış lastiği ile ilgili kavram karmaşası yaşanıyor. Herkes ‘kar lastiği’ diyor. Bu söylemi yaptığımız zaman halk da şunu anlıyor; ‘Bu lastikler kar yağdığı zaman takılır’. Onun için kar yağışından önce lastik takma çabası olmuyor. Kar lastiği zaten yoktur, kış lastiği vardır. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman bu lastikleri kendi güvenliğimiz için takmamız gerekir. Tertemiz bir ortamda bile olsak, yaz lastiğinin performansı ile kış lastiğinin performansı birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. Sıfır derecede yaz lastiği ile fren yaptığımızda arabanın duruş mesafesi 50 metreyi bulur. Aracımızda kış lastiği varsa bu mesafe en az 10 metre azalır. 10 metre de hayatımızı kurtarmak için büyük bir veridir” diye konuştu. Sürücülerin araç kullanırken kat kat giyinmemesi gerektiğini belirten Tosun, karlı yolda ani hareketlerden kaçınmak gerektiğini de vurguladı.

STRES İKİYE KATLANDI

Günlerdir etkisi altına alan kar yağışına rağmen İstanbul’da üniversitelerde eğitime ara verilmeyince öğrenciler isyan etti. Şehrin dört bir yanında kurulan, birçoğu ana arterlere uzak olan üniversite kampüslerde ulaşım sıkıntısı yaşandı. Sınav haftası olması sebebiyle öğrencilerin stresi iki katına çıktı. Bazı üniversiteler sınavları 1 ya da 2 saat ertelerken, bazıları öğrencilere bilgilendirme dahi yapmadan sınavları iptal edildi. Okula boşu boşuna giden öğrenciler bu duruma tepki gösterdi.