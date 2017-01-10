Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

10.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

10.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.01.2017 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.01.2017 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

10-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

10-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

10-01-2017 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

10-01-2017 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

10-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10-01-2017 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

10-01-2017 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

10-01-2017 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

10-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

10-01-2017 09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10-01-2017 09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

10-01-2017 11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10-01-2017 11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 11:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 12:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 12:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

10-01-2017 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü