Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle kentte salı günü de eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de alınan kararı Twitter hesabından duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden ve artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.

SALI GÜNÜ DE TATİL

Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır."

OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ DİĞER İLLER

ÇANAKKALE

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz kış şartları nedeniyle kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Ocak Salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YALOVA

Yalova'da olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

TOKAT

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

EDİRNE

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın da tatil edildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

SAMSUN

Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde 10 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Alaçam, Atakum, Bafra, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerinde taşımalı eğitimde okula gelemeyen öğrencilerin izinli sayılacağı, Canik ilçesinde bağlı tüm köy okullarında da yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de merkeze bağlı köylerdeki okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullar ile taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

MANİSA

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitim yapılamayacak.

İZMİR

İzmir'in Karaburun, Urla, Bergama, Tire ve Kiraz ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger, Tut ve Besni ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Gölbaşı ilçesinde ise ilçeye bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.

ÇORUM

Çorum merkez ve bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

10 Ocak Salı günü Çorum merkez ile Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy ilçelerinde taşımalı eğitim sistemindeki öğrenciler için eğitime ara verildi.

SİVAS

Sivas'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle Koyulhisar, Akıncılar, Gölova ve İmranlı ilçelerindeki okulların tamamında, Hafik, Gürün ve Ulaş ilçelerinde ise köy okulları ile taşıma kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildi.

Koyulhisar, Akıncılar, Gölova ve İmranlı ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ya da hamile personel de idari izinli sayılacak.

BURSA'DA TATİL YOK

Bursa’da eğitim öğretim yarın devam edecek. Yarın (10 Ocak Salı) okulların tatil olacağı yönünde sosyal medyada haberlerin yayılmasının ardından Bursa Valiliğinden öğrencilerin ve velilerin bu haberlere itibar etmemesi yönünde uyarı geldi.