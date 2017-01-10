Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm yurtta etkili olan soğuk hava, Bafra'da da kendini gösterdi. Sıcaklık gece eksi 5 dereceye kadar düştü. Gece boyunca etkili olan soğuk hava şehri neredeyse dondurdu. Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar buzlu yollarda zor anlar yaşadı. Araçlarıyla işe gitmek isteyen vatandaşlar buzlu yollarda hareket edemezken, Mevlana Mahallesi Aynalı Sokak ve Yukarı Bakırpınar Caddelerinde buzlanmadan dolayı trafik kilitlendi. Okul servislerinin yollarda kalması nedeniyle öğrenciler uzun süre soğukta beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, ilçede tuzlama çalışması yapılmasını istedi.