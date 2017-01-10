Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle mahallelerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Dün geceden itibaren karla birlikte başlayan tipi, mahalle yollarının tamamının kapanmasına neden oldu. Bu nedenle dün eğitime 1 gün ara verildi. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda mahalle yolları açılınca bugün eğitime yeniden başlandı.Tufanbeyli-Kayseri ve Tufanbeyli-Saimbeyli arasındaki yollarda ise karayolları ekipleri gece-gündüz karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Tufanbeyli-Saimbeyli arası Obruk mevkisinde kapanan yol, karayolları ekipleri tarafından greyderlerle yolun açık kalması için nöbet tutuluyor. Karın yağmasına ise en çok sevinen çocuklar oldu. Çocuklar sokağa çıkıp kar topu oynadı.