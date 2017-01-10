Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle mahallelerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Dün geceden itibaren karla birlikte başlayan tipi, mahalle yollarının tamamının kapanmasına neden oldu. Bu nedenle dün eğitime 1 gün ara verildi. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda mahalle yolları açılınca bugün eğitime yeniden başlandı.Tufanbeyli-Kayseri ve Tufanbeyli-Saimbeyli arasındaki yollarda ise karayolları ekipleri gece-gündüz karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Tufanbeyli-Saimbeyli arası Obruk mevkisinde kapanan yol, karayolları ekipleri tarafından greyderlerle yolun açık kalması için nöbet tutuluyor. Karın yağmasına ise en çok sevinen çocuklar oldu. Çocuklar sokağa çıkıp kar topu oynadı.
Adana'yı da kar vurdu
10.01.2017 - 10:24 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi kent merkezi ve mahallelerde hayatı olumsuz etkiliyor.
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