Olumsuz hava koşulları dolayısıyla iç ve dış hatta 114 tarifeli sefer yapılamayacak. Pegasus'tan yapılan açıklama, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ile dış hatta 114 tarifeli seferin yapılamayacağı belirtildi. Açıklamada, "Tüm misafirlerimize, havalimanına gelmeden önce uçuşlarını web sitemiz 'flypgs.com' üzerinden kontrol etmelerini önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.
Pegasus'tan sefer iptalleri
10.01.2017 - 11:15 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle 114 tarifeli seferini iptal etti.
Etiketler : pegasus,iptal olan uçak seferleri,
436670 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436670.aspx
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