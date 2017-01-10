İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini kaybetmişti. Kar yağışı bugün öğle saatlerinde şehri, yeniden etkisi altına aldı. Kar yağışına sokakta yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı etkisini arttırmaya devam ediyor.
İstanbul'da kar yeniden başladı
10.01.2017 - 13:57 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı bugün yeniden yağmaya başladı.
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