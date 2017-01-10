Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da aşırı yağış tekne batırdı. Sarıyer’de kıyıya bağlı tekne dün geceden beri yağan karın ağırlığına dayanamadı. Tekne yan dönerek battı. Olay yerine itfaiye çağrılırken, vatandaşlar batan tekneyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.