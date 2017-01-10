İstanbul’da aşırı yağış tekne batırdı. Sarıyer’de kıyıya bağlı tekne dün geceden beri yağan karın ağırlığına dayanamadı. Tekne yan dönerek battı. Olay yerine itfaiye çağrılırken, vatandaşlar batan tekneyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul’da yoğun kar yağışı tekne batırdı
10.01.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sarıyer’de kıyıya bağlı tekne yağan karın ağırlığına dayanamayarak battı.
Etiketler : İstanbul,Sarıyer,tekne battı,
436805 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436805.aspx
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