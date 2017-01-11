Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir İstanbul Özel Kolon Hastanesinde tedavi gören 30 yaşındaki üniversite öğrencisi Ferdi Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi’nin ani ölümü Hakkari’de üzüntü ile karşılanırken, İstanbul’da alınan cenazesinin ise uçakla Van’a, oradan da Hakkari’ye getirmesi bekleniyor.