Bir süredir İstanbul Özel Kolon Hastanesinde tedavi gören 30 yaşındaki üniversite öğrencisi Ferdi Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi’nin ani ölümü Hakkari’de üzüntü ile karşılanırken, İstanbul’da alınan cenazesinin ise uçakla Van’a, oradan da Hakkari’ye getirmesi bekleniyor.
Üniversiteli genç akciğer kanserinden öldü
11.01.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkarili üniversite öğrencisi Ferdi Çiftçi, akciğer kanserine yenik düştü.
Etiketler : Hakkarili,Ferdi Çiftçi,
437086 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437086.aspx
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