Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Ayhan Akarsu idaresindeki 48 J 3948 plakalı otomobil, Belbaşı mevkisinde yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada, araçtaki Mesut Göçmen (57) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Akarsu, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçede müzisyenlik yapan Mesut Göçmen'in, otomobilinin tamiri için sanayiye gittiği, kazanın da motor ustası Ayhan Akarsu ile çıktıkları test sürüşünde meydana geldiği öğrenildi.