Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda Kayseri kent merkezinde E.T'nin evinde yapılan aramada 7 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 71 fişek ele geçirildi. Ekiplerin Pınarbaşı ilçesinde yaptığı operasyonda S.T'nin evinde ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 100 tabanca mermisi, 2 kuru sıkı tabanca ve 60 kuru sıkı tabanca mermisi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.