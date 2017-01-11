İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda Kayseri kent merkezinde E.T'nin evinde yapılan aramada 7 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 71 fişek ele geçirildi. Ekiplerin Pınarbaşı ilçesinde yaptığı operasyonda S.T'nin evinde ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 100 tabanca mermisi, 2 kuru sıkı tabanca ve 60 kuru sıkı tabanca mermisi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de kaçak silah operasyonu
11.01.2017 - 18:12 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de iki ayrı operasyonda ikisi kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Etiketler : kayseri,silah kaçakçılığı,operasyon,haberler,
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