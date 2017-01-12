Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Sendika, İhlas Medya’yı çok sayıda ödüle layık gördü. Gazetemiz adına ödülü Ankara Haber Müdürü Oğuzhan Şahin aldı. İHA muhabirlerinden Onur Emre Durak, Uğur Kan Yüksek, Abdullah Sarıca ile birlikte kameramanlar Musa Erdoğan, Fatih Erdoğan, İbrahim Berat Yılmaz, Nurullah Geylani ve Mustafa Apaydın da ödüle layık görüldü. TV kanalları kategorisinde de TGRT Haber şef kameramanı Abdül Aziz Turan, kameraman Mehmet Tren ve muhabir Ercan Dalgıç’a ödül verildi.