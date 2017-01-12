Haber Merkezi ANKARA
Sendika, İhlas Medya’yı çok sayıda ödüle layık gördü. Gazetemiz adına ödülü Ankara Haber Müdürü Oğuzhan Şahin aldı. İHA muhabirlerinden Onur Emre Durak, Uğur Kan Yüksek, Abdullah Sarıca ile birlikte kameramanlar Musa Erdoğan, Fatih Erdoğan, İbrahim Berat Yılmaz, Nurullah Geylani ve Mustafa Apaydın da ödüle layık görüldü. TV kanalları kategorisinde de TGRT Haber şef kameramanı Abdül Aziz Turan, kameraman Mehmet Tren ve muhabir Ercan Dalgıç’a ödül verildi.
İhlas Medya’ya ödül yağmuru
12.01.2017 - 06:34 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen), 23. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, ‘İbrahim Keresteci Basın Ödülleri’ töreni düzenledi.
Haber Merkezi ANKARA
Etiketler : İhlas Medya,
437214 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437214.aspx
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