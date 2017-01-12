BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'dan sefer iptalleri
12.01.2017 - 08:00 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 08:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : BUDO,
437249 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437249.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER