Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde eski şehirler arası otogar içerisinde 3 şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gele polis ekipleri şahıslara yakalayarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda her hangi bir olumsuzluklarıyla karşılaşılmayan şahıslar serbest bırakılırken polis ekipleri ise normale döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.