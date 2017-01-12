Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde eski şehirler arası otogar içerisinde 3 şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gele polis ekipleri şahıslara yakalayarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda her hangi bir olumsuzluklarıyla karşılaşılmayan şahıslar serbest bırakılırken polis ekipleri ise normale döndü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi
12.01.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman eski şehirlerarası otogarda 3 şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların şüphelendiği şahıslar polisi harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde eski şehirler arası otogar içerisinde 3 şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gele polis ekipleri şahıslara yakalayarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda her hangi bir olumsuzluklarıyla karşılaşılmayan şahıslar serbest bırakılırken polis ekipleri ise normale döndü.
Etiketler : adıyaman,şüpheli şahıs,polis,
437333 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437333.aspx
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