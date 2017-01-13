Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi... İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 6 katlı boş bir bina çöktü. Olayda kaldırımda yürüyen vatandaşların enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

"6 YAŞINDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ"

Çöken binanın enkazı altında hayatını kaybedenler arasında 6 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Hayatını kaybeden çocuğun ikiz kardeşinin de yaralılar arasında olduğu bildirildi.

"BİNA KISA SÜRE ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ"

Çöken binayla ilgili bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 1993 yılında inşa edilen ve 56 daireli olduğu belirtilen binanın kısa bir süre önce boşaltıldığını söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

"56 daireli bir bina. Daha önce tahliye edilmişti. Bu bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997'da da iskanı alınmış bir bina. Binanın durumuyla ilgili bizlere duyum gelmişti ve araştırma yaptık. Yaklaşık bir yıl önce 2015 24 Aralık tarihinde biz binayı tahliye ettik. Ve o süreç de zaten zor bir süreçti. Tahliye konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ama Allah'tan o sıkıntıları göğüsleyip tahliye etmiştik. yoksa çok büyük sıkıntı yaşardık."

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler:

İHA MUHABİRLERİ ÇÖKEN BİNAYI HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

ÇÖKEN BİNANIN ESKİ HALİ