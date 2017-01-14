Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A.(33) ile M.T.(22) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini bıçakladılar. C.A. belinden, M.T. ise sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.A., tedavi altına alındı. M.T. ise kendi imkanlarıyla aynı hastaneye giderek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.