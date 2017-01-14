Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak’ta başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya (27) ve Veysel Şirin (36) şehit olurken, 2 asker yaralandı.Uzman Çavuş Samet Kaya’nın, Adana'da Yumurtalık Zeytinbeli Mahallesi’ndeki babaevine sağlık ekipleriyle birlikte gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin babası Bedir ve annesi Nilgün çiftine verdi. Türk bayrakları asılan ve taziye çadırı kurulan şehit evinde, acılı yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.13 Ocak 1990 yılında dünyaya gelen Uzman Çavuş Samet Kaya, doğum gününden 1 gün sonra şehit düştü. Şehit Samet Kaya, 15 ay önce dünya evine girmişti.Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin'in cenazeleri, bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.