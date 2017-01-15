Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi. Kandilli rasathanesi verilerine göre saat 01.38’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi Gülpınar yakınları olan sarsıntı il merkezinde de hissedildi. Aynı bölgede, son bir kaç saat içerisinde büyüklükleri 2.0 ile 2.6 arasında değişen sarsıntıların meydana geldiği öğrenildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar paniklerini sosyal medyada paylaşarak dile getirdiler.