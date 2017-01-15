Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bornova ilçesinde bir banka şubesinde veznedarlık yapan N.A, usulsüzlük yaparak zimmetine 2 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı. Paranın tamamıyla aldığı 2 bin 300’den fazla güvercine ise, banka tarafından icra yoluyla el konuldu. Banka iki kez ihale düzenlemesine rağmen değerleri 10 ila 750 lira arasında değişen güvercinleri elinden çıkartamadı. Parça parça satarak zararını telafi etmeyi amaçlayan banka, güvercinleri Torbalı ilçesindeki silahlı güvenlikle korunan bir çiftliğe yerleştirdi. Çiftliğinde güvercinlere bakan Osman Beklen, “Banka, güvenliği sağlamamız için bize bir kaynak ayırdı. Silahlı bir şekilde güvercinleri bekliyoruz. Gece ve gündüz bekçimiz var, hiç boş kalmıyor burası” diye konuştu.