Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017’nin ortalarına doğru hayata geçirmiş oluruz” dedi. Sebze meyve satışında birçok aracının olduğunu ifade eden Tüfenkci, bu nedenle yüksek kâr marjlarının görüldüğünü dile getirdi. Ayrıca fire oranlarının çok yüksek olduğunun tespit edildiğini bildiren Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti: Ürünler selde de donda da aşırı sıcaklarda da etkileniyor. Bütün bunların maliyet olarak tüketiciye yansıdığını tespit ettik. Özellikle soğuk hava depoları, usulüne uygun paketleme, soğuk zincirle taşıma ve sağlıklı mekanlarda depolamaya kadar birtakım düzenleme ve teşvikleri ortaya koyarak, sebze ve meyve fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini arzuluyoruz. Hükûmet olarak Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi oluşturduk. Merkez Bankasının sekreteryasında bu gözetim de devam ediyor.