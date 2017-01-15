Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomobillerden biri yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.Kazada, sürücü Çardak ile araçlardaki Meliha Kuvvetliışık, Mahir Yerlice, Serpil, Alihan, Hatice ve Bahadır Bal yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.