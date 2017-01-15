Otomobillerden biri yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.Kazada, sürücü Çardak ile araçlardaki Meliha Kuvvetliışık, Mahir Yerlice, Serpil, Alihan, Hatice ve Bahadır Bal yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ankara'da feci kaza: 7 yaralı
15.01.2017 - 11:14 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ali Çardak idaresindeki 06 GP 001 plakalı otomobil, Yenice Kavşağı'nda, Yaşar Bal'ın kullandığı 06 BG 6507 plakalı otomobille çarpıştı.
Etiketler : Ankara,kaza,
438004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438004.aspx
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