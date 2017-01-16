Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, M.Ş.'nin eşiyle birlikte yaşadığı apartmanda meydana geldi. M.Ş., 2 çocuğunun annesi eşi Miray Ş.'yi birinci kattaki evlerinde, yasak aşk yaşadığını düşündüğü Selahattin D.'yi de merdivenlerde tabancayla ateş ederek vurdu. Ardından aynı silahı başına dayayarak tetiği çeken M.Ş., ağır yaralandı. Evden gelen silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis Selahattin D.'yi merdivenlerde, M.Ş. ile eşini ise evin içinde yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin D.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Miray Ş. ile kocası M.Ş. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Miray Ş. yolda kocası M.Ş. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'de dehşet! Hepsi aynı evin içinde bulundu
16.01.2017 - 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan 38 yaşındaki M.Ş., karısı 36 yaşındaki M.Ş., ile yasak aşk yaşadığını düşündüğü 38 yaşındaki Selahattin D.'yi tabancayla öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.
Etiketler : İzmir,Aliağa,yasak aşk,
438347 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438347.aspx
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