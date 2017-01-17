Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; İsmetpaşa’da yaşayan Derya Sandı (54) isimli kadın, banyo yaptıktan sonra ayağı kayarak düştü. Düşme sonucu kafasını çarpan Sandı, beyin kanaması geçirerek yaşamını kaybetti. Sandı’yı banyoda düşmüş halde gören yakınları, olayı hemen 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının olay anında hayatını kaybettiğini belirledi. Sandı’nın yakınları üzüntüye boğuldu. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.