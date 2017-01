Türkiye Gazetesi

Samsun'un Canik ilçesi Beledieyevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki baba A.T., tartıştığı oğlu 24 yaşındaki oğlu O.T.'ye tüfekle ateş açarak sol dizinden yaralamıştı. O.T. hastaneye kaldırılırken, baba ise polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.