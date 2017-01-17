Samsun'un Canik ilçesi Beledieyevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki baba A.T., tartıştığı oğlu 24 yaşındaki oğlu O.T.'ye tüfekle ateş açarak sol dizinden yaralamıştı. O.T. hastaneye kaldırılırken, baba ise polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Oğlunu tüfekle vuran baba serbest bırakıldı
17.01.2017 - 13:48 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak yaralayan baba çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : samsun,baba,gözaltı,oğlunu vuran baba,
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