Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinem Erciyas

Adana Aladağ’daki yurt yangınında 12 kişinin hayatını kaybetmesi yeni tedbirleri de beraberinde getirmişti. Bu kapsamda denetimler de sıklaştırılmıştı. Yapılan incelemeler bazı okulların hâlâ yeterli önlemi almadığını gözler önüne serdi. Okul ve kurumlara yapılan saha ziyaretleri ve denetimler yangın söndürme cihazlarının, mevzuata uygun kullanılmadığını gösterdi. Periyodik kontrollerinin yetkili uzmanlarca yapılmadığı, cihazların güneş ve nemden korunacak şekilde monte edilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Millî Eğitim Bakanlığı, bu okulları uyardı. Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımı konusunda daha dikkatli olunması, aksaklıklara yer verilmemesi istendi.