Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 2 metre olarak ölçüldüğü "oteller bölgesi"nde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşüyor. Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 4 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla devam edecek. Kayak pistlerini dolduran tatilciler, yoğun sise rağmen karın tadını çıkarıyor.
Uludağ'da yoğun sis
18.01.2017 - 14:29 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğun sis etkili oluyor.
Etiketler : uludağ,sis,haberler,
439006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439006.aspx
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