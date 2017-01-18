Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 2 metre olarak ölçüldüğü "oteller bölgesi"nde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşüyor. Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 4 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla devam edecek. Kayak pistlerini dolduran tatilciler, yoğun sise rağmen karın tadını çıkarıyor.