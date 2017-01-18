Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Orhan’a ait 27 C 8120 plakalı hafif ticari araçta oyun oynayan küçük çocuk, yanlışlıkla aracı ateş verdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yanan araca müdahale edip söndürürken, yangın nedeniyle yan tarafta park halinde bulunan 2 aracın daha zarar gördüğü belirtildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.