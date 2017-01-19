Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe (13.00-17.00) ile Kabatepe-Gökçeada (09.00-15.00) seferlerini iptal etti.Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.