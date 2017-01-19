Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe (13.00-17.00) ile Kabatepe-Gökçeada (09.00-15.00) seferlerini iptal etti.Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.
Kuzey Ege'de fırtına
19.01.2017 - 09:27 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Etiketler : Kuzey Ege,fırtına,
439212 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439212.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER