Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Bilal Çetinkaya idaresindeki 02 KT 124 plakalı tır ile Mehmet Gürbak idaresindeki 46 DS 182 plakalı otomobil, Gaziantep karayolu 32. kilometresinde çarpıştı. Kazada Mehmet Gürbak yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.