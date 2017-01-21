Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Ocak Pazartesi günü, Silivri ile Güngören'de bazı bölgeler elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle;

Silivri'de 09.00-11.00 saatleri arasında Pi̇ri̇ Mehmet Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, Hüseyi̇n Tufan Sokak, İskele Geçi̇di̇ Sokak, İzzet Uluşahi̇n Sokak, Küçükhasfırın Sokak ile Mari̇na Caddesi ve civarı, 13.00-16.00 saatleri arasında Pi̇ri̇ Mehmet Paşa Mahallesi, Mustafa Oğuzhan Sokak, Yoğurthane Sokak, Fikret Gündoğan Sokak, Küçükhasfırın Sokak ve civarı.

Güngören'de ise 10.00-18.00 saatleri arasında Gençosman Mahallesi, Günay Sokak, Acar Sokak ve civarı.