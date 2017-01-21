Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Ocak Pazartesi günü, Silivri ile Güngören'de bazı bölgeler elektrik alamayacak.
Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle;
Silivri'de 09.00-11.00 saatleri arasında Pi̇ri̇ Mehmet Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, Hüseyi̇n Tufan Sokak, İskele Geçi̇di̇ Sokak, İzzet Uluşahi̇n Sokak, Küçükhasfırın Sokak ile Mari̇na Caddesi ve civarı, 13.00-16.00 saatleri arasında Pi̇ri̇ Mehmet Paşa Mahallesi, Mustafa Oğuzhan Sokak, Yoğurthane Sokak, Fikret Gündoğan Sokak, Küçükhasfırın Sokak ve civarı.
Güngören'de ise 10.00-18.00 saatleri arasında Gençosman Mahallesi, Günay Sokak, Acar Sokak ve civarı.