Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malazgirt Belediyesi Fen ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede patlayan kanalizasyon hattını onarmak için eksi 15 derecede çalıştı. Ağır kış şartları nedeniyle arızalanan içme suyu hatlarına müdahale eden ekipler, bölge halkının su sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor. Soğuk nedeniyle oluşan buzul ve sarkıtların içerisinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, buzla kaplanan su hatlarına müdahale ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "İlçemizin içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ağır kış şartları nedeniyle neredeyse her gün arıza veriyor. İlçemiz kış aylarında hava sıcaklığının hayli düşük yaşandığı bir yer. Bu nedenle içme suyu hatlarında suyun donması nedeniyle patlaklar ve sayaçlarda arızalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı çekmemesi için ekiplerimiz arızalara çok kısa sürede müdahale ediyor. Bu çalışmalardan hem vatandaşlar hem de biz çok memnunuz. Ekip arkadaşlarımız buzlu zemin ve sarkıtların içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu çalışmalar sırasında öncelikle kendi sağlıklarını göz önünde bulundurmaları uyarısını yaptık. Çalışmaları nedeniyle tekrar tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



