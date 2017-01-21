Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafo patlamasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Aşırı yüklenmenin olduğu ileri sürülen trafoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle vatandaşlar büyük panik yaşarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.