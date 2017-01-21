Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre, Yeşilkent Mahallesi girişindeki dolmuş durağı önünde meydana gelen kazada, Z.K. (24) idaresindeki halk dolmuşundan inmeye çalışan Fatma Özün (68), dolmuş şoförünün kendisini fark etmeyerek hareket etmesi sonucu kafasının üzerine düşerek yaralanmıştı. Yaşlı kadının kızı Hatice Külekçi, annesinin Bilecik Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Külekçi, “Annem dolmuştan inerken dolmuş şoförünün dolmuşu hareket ettirmesi sonrasında kafasının üzerine düşerek ağır yaralandı. Hastanede doktorlardan aldığımız bilgiye göre annemin kafatasında iki ayrı kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Şu an yoğum bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Kan sulandırıcı ilaç kullandığından kanaması da durdurulamıyor. Olayla ilgili olarak dolmuş şoföründen şikâyetçi olduk. Avukatımızla olayla ilgili delilleri toplayarak konunun takipçisi olacak. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın diye mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.