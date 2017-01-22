Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit askerler, Gaziantep’teki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Şehit Uzman Çavuş Bahattin Bakır (27) memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesinde defnedildi. Şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Buğlemnur Küçükkaya, dayısının tabutuna karanfil bırakarak dakikalarca elleriyle sevdi. 15 gün önce ailesinin yanına gelen şehidin görev yaptığı Tunceli’de bir süre önce kredi çekerek otomobil satın aldığı öğrenildi. Şehidin, köyüne yaptığı ziyaret boyunca yeni aldığı otomobiline iki gün binebildiği öğrenildi. Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın (24) ise Samsun’un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Şehidin babası Fazlı, annesi Zehra, kardeşleri Tuba Ağan Taşkın ve Resul Taşkın’ın şehidin Türk bayrağına örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu arada şehidin yakınları tören alanına gelen “CHP Genel Başkanı” yazılı çelengi, Çarşamba Kaymakamlığı önündeki bahçeye attı. Bazı vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mete Can da (25) Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Meryem, babası Mehmet ile eşinin askeri üniformasını giyerek şapkasını takan eşi Seda Can, tabuta sarılarak gözyaşı göktü.

ERDOĞAN DA KATILDI

Şehit Uzman Çavuş Selim Topal, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Erdoğan ve Yıldırım, tekbirler eşliğinde şehidin tabutunu omuzlayarak top aracına götürdü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk ise bugün Giresun’un Alucra ilçesinde toprağa verilecek.