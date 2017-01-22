Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulların tatil olması ve hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Uludağ'a akın etti. Zirvede artan yoğunluk sebebi ile günübirlikçi tatilciler teleferiğe binmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede hareket eden kabinlerle fazla sıra beklemeyen vatandaşlar, manzara eşliğinde zirveye ulaşmanın keyfini yaşadı. Vatandaşlar, daha önce böyle bir yoğunluk görmediklerini belirttiler.