Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş'un Varto ilçesinin Kalecik köyüne bağlı Muştak mezrasında vatandaşlar, belli bir noktadan sonra yol olmaması nedeniyle evlerine ulaşabilmek için 1,5 kilometrelik yolu at ve eşeklere bağladığı kızaklarla gerçekleştiriyor. Muştak mezrasında vatandaşlar, ilçe merkezinden aldıkları erzak ve eşyaları köy minibüsleriyle mezraya yakın bir bölgeye kadar getiriyor. Vatandaşlar, bu bölgeden sonra yol bulunmaması nedeniyle evlerine ulaşabilmek ve eşyaları taşımak için 1,5 kilometrelik yolu at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla sağlıyor. Kızakla mezraya giden vatandaşlardan Ziya Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 hane ve 65 nüfuslu mezralarında yol sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Bu nedenle ulaşımlarını at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla sağladıklarını anlatan Özçelik, yetkililerden yolun yapılmasını istedi.



Vatandaşlardan Şemsettin Özçelik ise 26 yıl önce mezraya yerleştiğini belirterek, "Öğrencileri, hastaları ve eşyalarımızı kızakla taşıyoruz. Yetkililer bize 'yolun yapılması için arsa sahiplerinin bir araya gelmesi gerektiğini' söyledi. Arsalar amcalarımın ve tapu da onların babalarının adına kayıtlı. Durum böyle olunca varis sayısı biraz fazla oluyor. Yurt ve il dışında yaşayan varisler var. Bunlardan imza toplamamız imkansız. Yetkililerin bu konuyu çözmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise köylülerin yol talebini değerlendireceklerini, mağdur olmamaları için kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.