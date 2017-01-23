Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen vatandaşlarca tercih ediliyor. Çankırı merkeze yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Yıldıztepe, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Bölgede kayak yapıp eğlenmek isteyen tatilciler, çeşitli aktivitelere katılarak hoşça vakit geçiriyor. Tatil için Yıldıztepe'ye gelen Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankara'dan burası yaklaşık 2 saat sürüyor. Çok yakın bir mesafede bulunuyor. Sabah evden çıkıp çok kısa sürede burada olabiliyorsunuz." dedi.



Kayak merkezinin çok eğlenceli olduğunu anlatan Yılmaz, "Yıldıztepe'de birçok etkinliği aynı anda yapabiliyoruz. Kayak yapmayı burada öğrendim. Çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Zeki Akyıldız ise Yıldıztepe'ye ilk kez geldiğini ifade ederek, "Yüzme, paraşütle atlama başta olmak üzere adrenalini yüksek birçok sporu yapıyorum. Kayak yapmayı burada öğrendim. Kayak, adrenalini yüksek çok güzel bir spor. Bundan sonra fırsat buldukça kayak yapacağım." ifadelerini kullandı.



Yıldıztepe'yi herkesin görmesi gerektiğini vurgulayan Akyıldız, "Yıldıztepe doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Burası doğa harikası bir yer. Burayı, ailelere, gençlere tavsiye ediyorum." dedi. Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken de yoğun bir döneme girdiklerini ifade etti. Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin kendinden söz ettiren bir merkeze dönüştüğünü dile getiren Yelken, ilginin daha da artacağını umduklarını söyledi.