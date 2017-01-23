Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Zeliha Ertoğrul (75), henüz bilinmeyen bir nedenle havalandırma boşluğuna düştü.
Ağır yaralanan Ertoğrul, 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü
23.01.2017 - 18:05 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Zeliha Ertoğrul (75), henüz bilinmeyen bir nedenle havalandırma boşluğuna düştü.
Etiketler : eskişehir,haberler,havalandırma boşluğu,
440622 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440622.aspx
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