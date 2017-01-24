Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Denizli, Uşak, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinden sonra İzmir'in güney ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren ise Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Yalova ve Manisa çevreleri ile Edirne ve Tekirdağ'ın güney, Kütahya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte akşam ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının gece saatlerinden itibaren Marmara ve kuzey kesimlerde (2 ila 4 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden sonra Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetlice (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla il geneli yağmurlu 7

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

İzmir:Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra güney kesimler ile gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 10

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 16

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı bulutlu 12

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -8

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 10