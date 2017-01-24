Kayseri'den Ankara'ya giden Bahattin Görgülü (52) idaresindeki 06 HYN 033 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale karayolunun Kaman kavşağı mevkisinde refüje çarparak devrildi. Devrilen aracın altında kalan sürücü Görgülü, ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Görgülü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü
24.01.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
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440778 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440778.aspx
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