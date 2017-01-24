Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Feriköy’de sabah saatlerinde 1 marketin 2 şubesinde kaçak sigara satışı yapıldığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde öğle saatlerinde ekipler tarafından Savar Sokak ve Avukat Caddesi üzerindeki 2 şubeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 adet çuval içerisine gizlenmiş 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken, marketlerin sahibi N.T. Ve M.T., gözaltına alındı. El koyulan kaçak sigaralar büroya getirirken, gözaltına alınan şahıslar da Feriköy Polis Merkezi’ne götürüldü.
Şişli’de kaçak sigara operasyonu
24.01.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli Feriköy’de polis ekipleri tarafından bir marketin 2 şubesine düzenlenen operasyon sonucu 3 bin 450 adet paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler : kaçak sigara,şişli,feriköy,
440809 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440809.aspx
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